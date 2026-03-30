Bustinduy, convencido de que ganarán la prórroga del alquiler: "Si la derecha piensa que puede votar en contra y no pagar un precio altísimo por ello, se equivoca"

Los detalles El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, explica en Al Rojo Vivo, que su ministerio ha enviado este mismo lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para informarles que deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, que así lo soliciten.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para indicarles que deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, que así lo soliciten, que caduquen entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

El dirigente de este ministerio, el ministro Pablo Bustinduy detalla que esta notificación tiene "el afan de que haya la mayor claridad posible, explicar cuál es la norma que está en vigor de este decreto ley, que implica la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que venzan este año y en el año 2027, y también topar en un 2% las actualizaciones de los alquileres. Esto es, no se podrán subir más de un 2%, que en el contexto de inflación derivado de la guerra ilegal en Irán es muy importante".

De este modo, el ministro, insta desde Al Rojo Vivo, a todos los inquilinos e inquilinas a quienes se les acabe el contrato de alquiler este año y el que viene, la norma está en vigor, a notificarlo. Esto es, "con notificar vía burofax o un correo certificado que se acoge a esta prórroga, esos contratos se prorrogarán, respecto a la convalidación".

La votación para convalidar esta norma se realizará en el Congreso de los Diputados dentro de un mes aproximadamente y según afirma contundente el ministro: "Nuestra puerta está abierta y nuestra mano, tendida a todos los grupos parlamentarios para explicarles esta norma, lo único que hace es dar seguridad y protección a más de 2 millones de inquilinos e inquilinas". Por lo que "estoy convencido, absolutamente convencido, de que vamos a ganar la votación", asegura contundente Bustinduy.

"Porque nadie entendería que se vote en contra de algo muy sencillo: que es que los propietarios, también los grandes propietarios, que sigan percibiendo sus rentas con total normalidad, actualizadas al 2%, y que millones de personas no se vean ante la tesitura de que les suban el alquiler un 40, un 50 o un 60% y les echen a la calle", añade Bustinduy, insistiendo en que están hablando con todos los grupos parlamentarios.

"Hemos hablado antes y después con todos los grupos. El diálogo es permanente", informa el ministro, insistiendo en un mensaje claro: "Si los grupos de derecha y ultraderecha piensan que pueden votar en contra de este decreto ley y no pagar un precio altísimo por ello, se equivocan, porque los inquilinos a quienes les vencen los contratos y que les pueden echar a la calle son de izquierdas y de derechas, viven en todas las comunidades autónomas".

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista en Al Rojo Vivo.

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