El Bloque Nacionalista Galego ha denunciado la falta de recursos y personal cualificado que ha dispuesto la Xunta de Galicia para hacer frente a la crisis de pellets que está afectando no solo a las costas gallegas, sino que se ha extendido a la parte cantábrica y se cree que podría llegar incluso a la vasca. "La cifra que han hecho pública es de 200 operarios en 1.500 kilómetros de litoral. Es una cifra absolutamente insuficiente, precaria", ha denunciado en Al Rojo Vivo Ana Pontón, portavoz y candidata del BNG a la Xunta.

"El Gobierno de la Xunta debe activar el nivel dos para que haya más recursos. Sabemos que la retirada de esta marea plástica es compleja por su tamaño tan pequeño, y por eso es urgente que haya más medios", ha apuntado Pontón, quien ha reclamado al presidente en funciones y candidato del PP a renovar la presidencia en Galicia, Alfonso Rueda, que "asuma sus responsabilidades": "Es lamentable que sus primeras declaraciones sobre este tema se hayan producido desde Madrid, y que hoy, por primera vez, vaya a visitar las zonas afectadas cuando llevamos un mes con este problema".

Ante esta situación, la portavoz del BNG ha reclamado a Rueda que dé "explicaciones en el Parlamento gallego, para tener relevante sobre cómo se está gestionando y para que explique por qué no se sube el nivel de alerta". Que Galicia aún no haya dado ese paso ha sido una de las mayores críticas que ha recibido Rueda desde el comienzo de esta problemática, tal y como ha subrayado Pontón, que ha recordado en Al Rojo Vivo las tres condiciones que deben darse para elevar al nivel medio el nivel de alerta.

"El plan de contigencias contra contaminación marina establece en el artículo 16 que el nivel medio hay que activarlo cuando hay una afección a nuestro mar que afecte a más de un plan local, cuando haya zonas afectadas por esa contaminación o cuando los medios no sean suficientes. A dia de hoy se cumplen las tres condiciones, y no sabemos por qué Asturias ya tiene el nivel 2, y por tanto más medios y recursos para luchar contra esta marea de plásticos, y sin embargo en Galicia se mantiene el nivel 1", ha denunciado la dirigente gallega, que ha insistido a la hora de pedir explicaciones a Rueda.

"Por qué pone por delante su estrategia de confrontación. Rueda sabía desde el pasado 13 de diciembre, por lo menos, del problema que se podría producir en estas cosas, y no hizo nada hasta que empezó a denunciarse esta situación por parte de ayuntamientos afectados y los propios ciudadanos", ha lamentado la dirigente del BNG, quien cree que "este no es un momento para la confrontación partidista", sino "para la colaboración para limpiar nuestras playas". Y ha insistido: "Tenemos un gobierno que ha intentado ocultar el problema, que luego lo ha minimizado, que después ha responsabilizado a otras administraciones y que no está actuando de manera transparente".

En esta línea, la portavoz del BNG ha señalado que de momento se desconoce "cuál es la composición de estos plásticos porque no se ha hecho público este informe", si bien cree que "aquí tiene que hablar la comunidad científica": "Los expertos nos dicen que hay que tener mucha precaución y hay que hacer un análisis minucioso de ese contenido. Esto es algo grave, sabemos que es un matearial derivado del petróleo que no es biodegradable, que puede llegar a toda la cadena alimentaria, y por eso pedimos transparencia".