Bernabé niega fallos en los medidores de la CHJ en plena alerta por lluvias: "La información está garantizada"

El contexto Según el medio 'Las Provincias' varias de estos aparatos estarían presentando fallos, pese a la alerta roja meteorológica que hay en parte de la Comunitat Valenciana por fuertes lluvias.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, desmintió que algunos medidores de la Confederación Hidrográfica del Júcar no funcionasen, destacando que la CHJ proporciona toda la información necesaria y trabaja con Emergencias. Afirmó que la Generalitat está respondiendo a los requerimientos de la CHJ y que se ha celebrado una reunión técnica para abordar la situación de los barrancos y cauces. Bernabé aseguró que no hay emergencia actual y que el Plan Especial de Inundaciones se activó el sábado pasado. Criticó la falta de decisiones hace 11 meses, resaltando la mejora actual en la gestión.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha desmentido que algunos medidores de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no funcionases, según ha informado el medio 'Las Provincias'. Lo ha hecho este lunes en una conexión en Al Rojo Vivo en la que ha destacado que "la CHJ está dando toda la información", así como que "está trabajando con Emergencias".

"La información está garantizada en este momento y se está dando en tiempo y forma", ha destacado la socialista, quien ha añadido que "la Generalitat está respondiendo a los requerimientos de la CHJ". De hecho, ha subrayado que "ha pedido, incluso, tener una reunión técnica y muy explícita de los aspectos que deben ser abordados".

Una reunión que se ha celebrado durante la mañana de este lunes y en la que se ha estado "evaluando la situación de todos los barrancos y todos los cauces". En este sentido, ha subrayado que, por el momento, "no hay ninguna situación de emergencia". Precisamente, ha explicado que el encuentro del Comité de Emergencias no es un CECOPI, sino que se trata de "una reunión previa". En este sentido, ha aclarado que este se convoca "en el momento en que se activa el nivel 2".

Respecto al Plan Especial de Inundaciones, Bernabé ha asegurado que se activó ya el pasado sábado, desde cuando se están "hablando sobre todas las acciones" a tomar en las siguientes horas. Algo que no sucedió el año pasado, porque "se activó" el 24 de octubre, y "no pasó nada hasta 29 de octubre" a las 17:00, cuando se convocó el CECOPI. Por todo ello, la delegada del Gobierno ha subrayado que "se ve de una manera más clara y más gráfica" hace 11 meses hubo "un vacío total de toma de decisiones y de iniciativas".

