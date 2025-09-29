Carlos Cué, sobre Mazón por no acudir a Valencia pese a los avisos rojos por lluvias: "Está arriesgando mucho"

"Mazón no tiene el olfato político para saber que, en un momento así, lo que tiene que hacer es irse a Valencia", añade el periodista Carlos Cué. En el vídeo, todos los detalles de su intervención.

La Generalitat celebró este domingo una reunión por el episodio de fuertes lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana, pero Carlos Mazón no acudió, pese a lo ocurrido en la tragedia del día 29 de octubre, en la que fallecieron 229 personas.

El president estaba en Murcia, en una cumbre de barones del PP. Esta vez, las alertas sí llegaron a tiempo y la gente pudo ser avisada de los grandes episodios que iban a caer en la comunidad.

"Está arriesgando mucho y jugando fuerte. Me llamó la atención cuando ayer (domingo) vimos que no abandonaba el acto en Murcia; pensaba que, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, iba a hacer justo lo contrario, que, de hecho, están haciendo todo lo contrario, porque la preparación de esta DANA ha sido totalmente diferente a la del 29 de octubre", afirma el periodista Carlos Cué, de 'El País'.

De hecho, Juanma Moreno, presidente de Andalucía, se fue bastante antes de esa cumbre, o el presidente de Aragón, Jorge Azcón, estuvo participando en una reunión del 112, ya que también estas fuertes lluvias también están golpeando a parte de su comunidad.

"Desde el punto de vista político, del mensaje del PP sería un plus el que Mazón se hubiera ido, sabiendo que su propio perfil político está dañado por algo así. No le veo ninguna ventaja al quedarse, pero es que Mazón no tiene el olfato político para saber que, en un momento así, lo que tiene que hacer es irse a Valencia", señala y concluye Cué. En el vídeo podemos ver al completo su exposición.

