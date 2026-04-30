Berlín asegura que Aldama usó la "estrategia del calamar": "Inyectó una buena cantidad de tinta para que se hablase de todo menos de lo que debía hablarse"

El periodista Fernando Berlín analiza la declaración de este miércoles de Víctor de Aldama, quien, sin pruebas, apuntó contra Pedro Sánchez, asegurando estar en el "escalafón uno" de la "banda organizada" a la que ha dicho pertenecer. En el vídeo, los detalles.

Este miércoles, 29 de abril, Víctor de Aldama, considerado por la UCO como el 'nexo corruptor' de la trama, declaró en el Tribunal Supremo en el juicio del caso mascarillas. Sin pruebas, apuntó contra Pedro Sánchez: dijo que el presidente estaba en el "escalafón uno" de la "banda organizada" a la que ha dicho pertenecer.

"La sensación es que ayer Aldama utilizó una estrategia defensiva de ataque, pero muy, muy, muy política, intentando situar a Pedro Sánchez como la X de toda esta organización criminal. Pero claro, hay que demostrarlo", analiza Antonio García Ferreras.

Por su parte, Fernando Berlín, periodista y director de Radiocable.com, explica que Aldama, en su testifical, utilizó la "estrategia del calamar", esto es, "inyectó una buena cantidad de tinta para que se hablase de todo menos de lo que había que hablar: 'Me han dicho', 'dicen que', 'este señor dice'... Eso no es un argumento jurídico. De hecho, en un procedimiento jurídico sirven las pruebas de referencia y las indirectas pueden suponer un indicio, pero hay que aportar pruebas", afirma contundente el periodista.

Por lo que, añade e insiste en que 'el me han dicho' en sí mismo no tiene ninguna validez. Sin embargo, "hay que preguntarse por qué hoy todas las portadas de los periódicos señalan 'Aldama enfoca hacia Pedro Sánchez'. Hombre, puede enfocar lo que quiera y hablar de lo que le dé la gana, pero comentarios así hay que probarlos", remata Berlín.

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