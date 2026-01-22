Belén Carreño, tras suspenderse el servicio de Rodalies por un plante de los maquinistas: "Esta situación crea una desconfianza que no es buena para nadie"

La periodista Belén Carreño analiza la polémica suspensión del servicio de Rodalies y sus repercusiones, tras el accidente ocurrido en Gelida. En el vídeo, todos los detalles de su intervención.

El servicio de Rodalies sigue suspendido por segundo día consecutivo por un plante de los maquinistas. El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado que los maquinistas "están presentándose a trabajar, pero por razones X no se están prestando el servicio". "Ellos están pidiendo una serie de medidas de seguridad, que entienden que no se están cumpliendo", añade.

La periodista Belén Carreño ha contactado con UGT esta misma mañana, ya que le interesaba saber por qué los profesionales no han aparecido en su puesto de trabajo, ya que aunque el "derecho de huelga es sagrado" le parecía "grave" no acudir, no acudir sin avisar. Sin embargo, "una fuente de UGT me ha dicho que ellos sí se han presentado y que no les ha repartido faena. No sé si es verdad o no, pero es una de las versiones".

Otra de las versiones, señala la periodista, es que Renfe y Adif han dicho que ellos no han ido: "Entiendo que ha de haber una seguridad total para los trabajadores, pero es cierto que hay unos mecanismos reglados sindicales, aprobados y aceptados por todas las partes, para que no queden los ciudadanos en medio de una pelea y de esta situación, que además crea una desconfianza que no es buena para nadie".

