Ayuso se alinea con Vox y carga contra el Gobierno tras el accidente de Adamuz: "Lo que no puede ser es que impere la ley del silencio"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparado el discurso de la derecha y ha asegurado que "son trenes que tienen mucho de la Agenda 2030" los afectados en la tragedia.

Tras el accidente ferroviario en Adamuz, el PP y el PSOE dejaron de lado los reproches, pero Isabel Díaz Ayuso criticó esta tregua, considerándola una imposición del Gobierno para evitar críticas. En una entrevista, la presidenta madrileña rechazó el consenso entre instituciones de diferentes colores políticos, afirmando que "no todo lo que se consensua siempre es bueno". Ayuso parece haber exigido más dureza a su partido más dureza con el Gobierno, compartiendo argumentos con Vox sobre la "ley del silencio". Además, propuso un funeral en Madrid para las víctimas, justificando que el dolor es compartido por todos los españoles.

Muchos aplaudieron que tras el accidente ferroviario en Adamuz, y por unas horas, el PP y el PSOE apartaran los reproches. Pero no a todos les gustó y eso es lo que ha dejado claro Isabel Díaz Ayuso cargando contra esa "ley del silencio".

En una entrevista en 'Onda Madrid', la presidenta de la Comunidad de Madrid ha interpretado que la tregua política que se ha producido este día tras la tragedia ferroviaria vivida durante el domingo es una imposición del Gobierno para evitar las críticas: "Lo que no puede ser es que impere la ley del silencio". Y, además, ha desdeñado que instituciones de diferente color alcancen acuerdos: "Maldito consenso. No todo lo que se consensua siempre es bueno".

Con estas declaraciones, Ayuso parece exigir a su propio partido más dureza con el Gobierno y lo hace con las mismas palabras y argumentario que Vox, que durante estos días también han mencionado en reiteradas ocasiones la teoría del "silencio". Porque si algo tienen en común la madrileña y Santiago Abascal es culpar de todo a la ideología. "Son trenes que tienen mucho de la Agenda 2030", ha sentenciado la mandataria 'popular'.

Para ella, da igual que todavía se desconozcan las causas del accidente. Mantener la tregua mientras se investiga, dice, beneficia al Gobierno porque "esta vez no tienen a quien culpar". Un Gobierno que, según Ayuso, busca tapar escándalos afirmando que "el lunes empezaba la cuestión del presidente Zapatero" y culpar a otro del accidente como dice que hicieron con ella en la pandemia: "Todavía estoy oyendo a víctimas de las residencias de ancianos pedir por favor que las dejen en paz, que dejen de utilizarlas".

Y si Pedro Sánchez y Juanma Moreno pactan un homenaje de Estado laico en Huelva, ella propone un funeral en Madrid a pesar de que la mayoría de víctimas sean andaluzas. "Ese dolor es compartido por todos los españoles", justifica para que se celebre en la capital.

