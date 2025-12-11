Belén Carreño critica la actitud de Ayuso tras el caso en Torrejón: "Se ve que la vida de los madrileños no le importa excesivamente"

La periodista ha señalado que Isabel Díaz Ayuso debería estar abriendo una investigación "de todos los hospitales que comparten el sistema de gestión privada de lo público" en lugar de hablar de otros temas.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a sacar toda la artillería contra el PSOE en la Asamblea de Madrid mientras cada vez se conocen más detalles del escándalo con las listas de espera en el hospital de Torrejón.

Belén Carreño ha confesado que la presidenta madrileña tiene siempre la "capacidad de sorprender", señalando que no entiende cómo, en lugar de abrir una investigación de todos los hospitales que comparten el sistema de gestión privada de lo público, está enmascarándose en los debates parlamentarios y hablando de otras cosas.

"Esto es gravísimo", ha recordado, indicando que es "jugar con la vida de la gente, con el dolor, las enfermedades crónicas y la muerte".

La periodista ha destacado que, con la actitud que está manteniendo ahora tras el escándalo en Torrejón más lo ocurrido con los protocolos de la vergüenza en las residencias durante la pandemia, lo que se ve es que parece que a Ayuso la vida de los madrileños "no es algo que le importe excesivamente".

