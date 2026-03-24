Belén Carreño analiza el decreto anticrisis y las exigencias del PP y Junts: "Es exageradamente proempresa"

La periodista analiza las exigencias de Junts y del PP sobre el decreto anticrisis y advierte de las dificultades de los populares para rechazarlo ante las patronales. Además, señala que Junts reclama medidas que el Gobierno debe aprobar por obligación legal.

Belén Carreño, periodista económica, ha analizado las exigencias de Junts y del PP en el decreto ante la crisis económica derivada de la guerra de Irán, que ambas formaciones consideran "insuficiente", y ha subrayado su orientación: "El decreto es muy proempresa, incluso exageradamente proempresas. Está claramente escorado hacia ese lado para atraer el voto de Junts".

Sobre la posición del PP, advierte de las dificultades para rechazar la norma: "Sería muy difícil de explicar delante de las patronales que votaran en contra, que han influido directamente en varios de los impuestos y rebajas incluidas en el texto".

En este sentido, añade: "Se dice que el decreto copia propuestas del PP, pero en realidad muchas de esas propuestas ya estaban inspiradas en planteamientos de las patronales, que habían hecho previamente ese trabajo de presión".

Respecto a una de las principales exigencias de Junts, Carreño señala que responde a una obligación europea: "Bruselas puede sancionar a España porque existe una directiva que obliga a eximir de IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros. Es algo que ya debería aplicarse y por lo que podríamos enfrentarnos a una multa".

"Junts está pidiendo algo que el Gobierno no solo puede conceder, sino que debe hacerlo por obligación legal", concluye.

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