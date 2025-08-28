Bea Parera, sobre la causa de Begoña Gómez: "La instrucción en manos del juez Peinado tiene un periodo limitado, creo que estamos en una fase final"

La periodista experta en Tribunales, Beatriz Parera, analiza el último movimiento del juez Peinado, contra la esposa del presidente del Gobierno. En el vídeo, todos los detalles.

La defensa de Begoña Gómez ha pedido suspender la declaración prevista para este próximo 11 de septiembre por cuestiones de agenda de su abogado. El juez Peinado ha citado a declarar como investigadas a la esposa del presidente del Gobierno y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Según la periodista experta en Tribunales, Beatriz Parera, de El Confidencial, "hay que tener en cuenta que la instrucción en manos de Peinado tiene un periodo ya limitado, ya que el juez se jubila en septiembre de 2026, por lo que no tiene un plazo infinito para continuar con esto".

Sinceramente, confiesa la periodista, "sí creo que estamos en una fase final. Esta pieza acaba de arrancar, pero en realidad venía instruyéndose desde hace tiempo en la pieza principal. Por lo que, una vez pasadas estas declaraciones, poca prueba veo ya. A partir de ese momento, tendrá que decidir si qué partes manda o si archiva el caso". En el vídeo podemos ver completa su información.