Basteiro analiza la posición de España frente al conflicto de Irán: "El Gobierno ha decidido claramente ser una voz distinta en Europa"

El periodista Daniel Basteiro analiza en este vídeo la posición de España contra el ataque de EEUU e Israel hacia Irán, que ha calificado el ataque de "unilateral" y fuera de la Carta de Naciones Unidas.

El Gobierno, por boca del ministro de Exteriores, José Luis Albares, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que las bases de Morón y Rota no han dado "ningún tipo de asistencia" a Estados Unidos en sus ataques contra Irán. Es más, Defensa ha calificado el ataque de "unilateral" y fuera de la Carta de Naciones Unidas.

La posición de España frente al conflicto es clara: el ataque de EEUU está fuera del orden internacional, una posición que no le gusta a Alberto Núñez Feijóo ni al PP. Daniel Basteiro, corresponsal político de Bloomberg en España, explica que el Gobierno ha decidido claramente ser una voz distinta en España.

"Ya hemos visto la posición de Francia, Alemania o, fuera de Europa, Reino Unido, y el Gobierno ha decidido llamar a las cosas por su nombre: esta operación no está bajo el paraguas de ninguna organización internacional y, por lo tanto, las bases de Rota y Morón, que son estadounidenses pero en suelo español, no deben ser usadas para este fin", afirma Basteiro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.