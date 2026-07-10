Barcones asegura que las condiciones meteorológias en Almería son adversas: "La evolución del fuego es desfavorable"

La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, informa en directo para Al Rojo Vivo de la evolución del terrible incendio de Almería, que ha causado la muerte de al menos 12 personas.

Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior, interviene en Al Rojo Vivo para hablarnos de la situación y evolución del incendio de Los Gallardos, en Almería, que ha dejado 12 muertos y 23 desaparecidos, el peor "hasta la fecha" en Andalucía.

La experta lamenta que las condiciones no son favorables, por ahora, para la extinción del incendio: "La situación sigue complicada, la evolución es desfavorable. Las condiciones meteorológicas son adversas: a partir del mediodía se esperan rachas de vientos que superan esa regla del 30 y también las altas temperaturas la humedad. La meteorología adversa y una orografía muy complicada hacen que la evolución sea desfavorable", afirma Barcones.

Lamentablemente, durante el transcurso de la mañana, hemos tenido que lamentar una víctima mortal más (ya son en total 12) y los desaparecidos superaran ya la veintena. Sin embargo, no quiere decir que estén fallecidas.

"Hay que ser cautelosos y seguir trabajando. Hay que seguir buscando y hay que seguir intentando localizar a esas personas para saber si están en otro lugar ajenas al propio incendio. En estos momentos hay que trabajar en todos los frentes, en la extinción del incendio con todos los medios que sean necesarios, pero también en la localización de esas personas, que desde que ha ocurrido esto no han conseguido localizarlas y buscar en la zona", afirma la secretaria general de Protección Civil, que además en estos momentos está yendo a la zona afectada, en Almería.

Por otro lado, al ser preguntada por si la principal hipótesis sobre la causa del incendio sería la caída de un poste eléctrico, Barcones se muestra cautelosa: "Creo que hay que dejar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hagan las debidas investigaciones, averiguaciones y, cuando tengan conclusiones, se harán públicas".

Por último, la profesional quiere mandar unos consejos o recomendaciones, especialmente a la gente que está en la zona. El más importante: "Confiar en los servicios de emergencia". Según expone Barcones, "hay que seguir las instrucciones que se vayan dando respecto a qué hacer, cómo hacerlo y tener, por supuesto, la máxima precaución".

También, añade, "hay que evitar cualquier tipo de actividad que pueda generar incendios, ya sean actividades profesionales en las horas donde hay restricciones de actividad debido al elevado riesgo de incendios, y también evitar dejar los coches en zonas de pasto, en zonas secas donde la propia combustión del coche pueda generar nuevos incendios".

Y, por último, "llamar rápidamente al 112 si percibimos humo o cualquier señal de que se pueda estar generando un incendio", concluye Barcones. En el vídeo podemos ver completa su entrevista.

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