Barbero (Sumar), a Feijóo por criticar la moratoria antidesahucios: "Que el PP deje de mentir, este decreto no va de 'okupas', va de personas vulnerables"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, analiza en Al Rojo Vivo el futuro del escudo social que el Gobierno quiere aprobar, a pesar de la negativa de algunos partidos y lanza un claro mensaje al líder de la oposición. En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Barbero, entra en directo en Al Rojo Vivo para analizar cómo ha quedado finalmente ese decreto ley respecto a la moratoria de los desahucios, tras las modificaciones que el PNV ha pedido hacer. Finalmente, el Gobierno ha tenido que partir en dos el decreto ómnibus para poder salvar, al menos, la revalorización de las pensiones.

De modo que por un lado, está el decreto de las pensiones, que saldrá adelante, y por otro todas las medidas del escudo social, incluida esa moratoria antidesahucios, que no se sabe aún si saldrá o no adelante, si finalmente, los de Junts darán o no el sí. El PP y Vox han mostrado ya su negativa.

"Es evidente que a nosotras nos hubiera gustado llevar el Real Decreto Ley con todos sus contenidos al Congreso, pero dadas las circunstancias que tenemos, lo que queremos es que salga adelante", afirma Barbero, añadiendo que están remando en ese sentido para que "más de 60.000 familias estén protegidas, aún a día de hoy, por ese escudo antidesahucios".

Todavía, están abiertas todas las vías de negociación, a pesar de que Junts, por ejemplo, todavía no ve claro este decreto: "Tenemos un plazo de 30 días para traerlo al Congreso y aspiramos a que estas conversaciones den finalmente resultado", señala Barbero, destacando el papel del principal partido de la oposición.

Críticas al PP y a Feijóo por estar en contra del escudo social

"El Partido Popular se ha enfrascado en una especie de pelea entre pensionistas y personas vulnerables, haciendo un relato y olvidándose del resto de la norma, llamando okupas a todo lo que está afectado por el escudo social, engañando y mintiendo profundamente, que es su tesis habitual", critica contundentemente Barbero.

De este modo, la portavoz de Sumar quiere recordar que "en ese Real decreto ley que el Partido Popular dice que es para los okupas, está la jubilación de los bomberos forestales, entre otras muchas cosas": "el Partido Popular tiene que dejar de ejercer de marca blanca de Vox y ponerse ya a votar a favor de la ciudadanía y no en contra de la ciudadanía, que es lo que está haciendo cuando una y otra vez se empeña en llamar okupas a la mitad de la población de este país", critica contundentemente.

Por otro lado, en cuanto a las medidas por la vivienda, reconoce Barbero que hay muchas más que no solo el escudo antidesahucios, pero confiesa que llevan mucho tiempo intentando sacar este escudo social porque es necesario: "Cualquier estrategia para sacar adelante las medidas antidesahucios, es posible y puede ser correcta si nos lleva a conseguir la mayor medida protectora de estas personas vulnerables, que son vulnerables porque formalmente se les reconoce como tal".

Así, y tal como insiste Barbero, lanzando una lanza al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha atacado al Gobierno asegurando que lo que hace es expropiar derechos constitucionales, este escudo se trata de "una protección muy necesaria, amparada por todo nuestro ordenamiento jurídico y deseada, por toda la ciudadanía".

"De lo que no va en absoluto es de personas que ocupan casas. Que el PP deje de mentir porque se le agotan las excusas y solo está en la mentira. Me parece gravísimo y una falta de respeto impresionante que sigan mintiendo simplemente para robarle un puñado de adeptos a Vox", concluye Barbero. En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

