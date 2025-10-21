Baldoví insta a Mazón a aclarar dónde está el dinero de las donaciones por la DANA: "No descartamos ir a los tribunales"

Los detalles El diputado de Compromís en las Cortes Valencianas ha recordado que se trata de dinero "sagrado" que había sido donado para que la ayuda llegase de manera "rápida" a los afectados por la DANA.

Joan Baldoví ha criticado que Carlos Mazón esté intentando evitar aclarar qué ha hecho con los 12 millones de euros donados por ciudadanos y empresas para las víctimas. "El dinero público es sagrado", ha recordado, señalando que, además, este viene de la "solidaridad".

El diputado de Compromís en las Cortes Valencianas ha dejado claro que van a presionar al presidente de la Generalitat para que aclare qué ha pasado con este dinero, dejando claro que si sigue sin dar respuesta no descartan "ir a los tribunales" para que esté obligado a decir el destino de esas donaciones.

"Ese dinero se dio para que llegara ayuda inmediata a los afectados", ha recordado, indicando que los ciudadanos lo enviaron con el objetivo de poder ayudar en ese primer momento de caos tras la catástrofe. "Que no sepamos nada indica el nivel moral de este Gobierno", ha recalcado.

Una falta de transparencia que ha señalado que ya están acostumbrados a ver en él. Baldoví ha lamentado que cada vez que quieran obtener información tengan que recurrir a los tribunales porque la opacidad es "absoluta".

"Tenemos que recurrir a los tribunales para que nos den información de dónde se han derivado los cribados de la Sanidad, para que nos digan las facturas de la caja fija del señor Mazón y los conseller...", ha enumerado.

El diputado de Compromís ha acusado al Gobierno de Mazón de haber cambiado las leyes para que no haya "tanta transparencia" y no sepamos "cómo se están gastando" el dinero público, algo que ha recordado que tenemos el derecho de saber.

