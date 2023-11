El periodista Antonio Ruiz Valdivia defiende en Al Rojo Vivo que las manifestaciones en la sede del PSOE son una forma de destruir una nación y la convivencia.

"Estamos viendo cómo se meten con la Constitución, con el rey y con el presidente elegido legítimamente", sostiene. Así, señala que las manifestaciones no son contra la amnistía sino contra "un posible gobierno de izquierdas".

"No están respetando el resultado electoral del 23 de julio y me parece absolutamente vergonzosa la actuación del señor Feijóo no condenando rotundamente este tipo de ataques violentos", añade.