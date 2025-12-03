Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

Antonio Maíllo reconoce que el PSOE tiene "un problema" con el caso Koldo: "No me vale el 'yo no sabía nada'"

Los detalles El coordinador federal de IU ha indicado que ellos lo que van a hacer es "luchar" contra la corrupción, recordando que ya han presentado una serie de medidas para ir también "contra los corruptores".

Antonio Maíllo ha destacado que el PSOE "tiene un problema" cuando dos responsables de Organización seguidos, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, están "presuntamente implicados" en casos de corrupción.

"No me vale con el 'yo no sabía nada'", ha asegurado, destacando que ahora lo que tienen que hacer desde Izquierda Unida es luchar contra la corrupción, recordando que ya han presentado medidas para las que están "esperando su cumplimiento" y que también implican actuar "contra los corruptores".

"Queremos un Gobierno que sea transparente y que no esté chantajeado por alguien o actúe en un supuesto de miedo a que puedan sacar las vergüenzas", ha indicado, dejando claro que el Ejecutivo tiene que estar "limpio".

Por tanto, ha señalado que si imputan al PSOE por financiación irregular, eso sería una línea roja que "cambiaría la pantalla" del Gobierno actual.

En cuanto a las declaraciones de Pedro Sánchez sobre José Luis Ábalos, ha reconocido que le sorprende ese "grado de desconocimiento". "Un responsable de Organización que uno nombre, tienes que saber muchas cosas de él", ha explicado.

El coordinador federal de Izquierda Unida ha señalado que es de primero de política que conozcas al equipo que te rodea para que te legitime y puedas "delegar la confianza".

