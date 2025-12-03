Maíllo (IU) asegura que a Junts "se le achica el espacio" y habla de "teatralización": "En esta especie de duelo, no hay repercusión material"

¿Qué ha dicho? El coordinador federal de IU ha indicado que los "desplantes" de Junts solo podrían traducirse en una "moción de censura" con PP y Vox que "no van a hacer" porque va "en contra de sus pretensiones".

Antonio Maíllo ha analizado las declaraciones de Pedro Sánchez sobre Junts, en las que admitía que ha habido "incumplimientos" por su parte. Unas palabras a las que desde el partido de Carles Puigdemont han respondido dejando claro que la relación con el Gobierno "está cerrada".

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) ha confesado que le parece que se está produciendo una "teatralización" por parte de ambos partidos. Por un lado, ha reconocido que duda que sea real esa ruptura de Junts porque solo podría tener como consecuencia una moción de censura con PP y Vox que no cree que vayan a hacer porque "va en contra de sus pretensiones". "No quieren que el Gobierno caiga", ha destacado.

Por otro lado, en cuanto a la postura de Pedro Sánchez, ha reconocido que él cree que con sus declaraciones está "achicando el espacio" al partido independentista.

Maíllo ha señalado que en el debate presupuestario hay un contexto económico que va a poder permitir tomar medidas a las que va a ser difícil que digan que no. "Será complicado que Junts explique que se opone cuando hay, por ejemplo, inversiones en Rodalíes", ha señalado.

Por tanto, ha defendido que cree que lo que hay que hacer ahora es centrarse en lanzar una propuesta presupuestaria que suponga, en todo caso, "un coste político al que se oponga".

Antonio Maíllo ha destacado que, hasta ahora, nada de lo que han dicho ni Sánchez ni Junts tiene traducción material en la gestión del Gobierno. "En la izquierda no aceptaremos determinadas tesis de Junts y ambos partidos lo saben", ha asegurado.

"En esta especie de duelo, no hay traducción material. Saben que su decisión no tiene otra repercusión que no sea unirse a una moción de censura. Todo lo que no sea eso, son fuegos artificiales", ha destacado.

De esta forma, ha explicado que Junts está viendo cómo si no condiciona la política española "no va a condicionar nada". "Si PP y Vox ganan unas elecciones, pasarían a la marginalidad absoluta", ha recalcado, dejando claro que "no se van a salir con la suya" en política de vivienda y social.

