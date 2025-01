Antonio Maestre, a los que critican los actos contra Franco: "¿Por qué nunca es buen momento para hablar de las víctimas de la dictadura?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado en el Reina Sofia de Madrid, los actos para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco, no envuelto de polémica porque hay quienes no ven bien estos actos argumentado que no es el momento porque la democracia no empezó en 1975 con la muerte del dictador o que es tan solo un recurso de Sánchez para tapar otras cosas. Polémica a la que quiere contestar de forma contundente, en Al Rojo Vivo, el periodista y escritor, Antonio Maestre.

"Pregunto por qué nunca es buen momento para que se pongan en valor a las víctimas del franquismo y a todos aquellos que sufrieron la represión de la dictadura. Por qué siempre hay un momento en que todos se sienten heridos u ofendidos, en el que nunca se puede hablar de ello porque supone "reabrir unas heridas" que no son más que intentar cerrar aquellas que nunca se pudieron cerrar", afirma.

Además, señala y critica en su intervención el periodista, que "España es quizá el único europeo que no ha honrado como se merece a las víctimas de su dictadura".

Por ello, insiste Maestre en preguntar que cuándo va a ser buen momento, "cuándo vamos a poder hablar de ellos, cuándo vamos a poder honrar a las víctimas de la dictadura y cuándo se les va a poder reponer su dignidad, cuándo...", insiste el periodista. En el vídeo, al completo su intervención.