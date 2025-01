Almeida defiende que el PP no vaya a los actos por la muerte de Franco porque, según él, la "libertad" la trajo Juan Carlos I

Continúa la bronca política por los actos de celebración por los 50 años de la muerte de Franco. Desde el PP no tienen ninguna intención de participar en esos actos. Pero hoy merece una mención especial el alcalde de Madrid: asegura que no participará en ninguno de esos actos porque, según él, la muerte de Franco no trajo la libertad, fue Juan Carlos I.

A 24 horas de celebrar el primero de los actos por la muerte de Franco, la confrontación política por esos 100 eventos sigue al pie del cañón. El Ministro de Memoria democrática, Ángel Víctor Torres, insiste en que "no es cuestión de revancha", sino un momento de dar a conocer sobre todo a los jóvenes la importancia de la democracia.

Al frente del centenar de actos ya hay nombramiento de la comisionada Carmina Gustrán que estará presente este miércoles. Unos actos en los que no participará el Partido Popular ya que consideran que hay oportunismo en las fechas.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este martes que "en 1975 no había democracia en España, es mentira, es un bulo". Dice que el presidente lo hace porque sabe que no llegará al 2027.

Pero la excusa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va más allá. "Es que la muerte de Franco no trajo la libertad, la libertad vino porque el rey Juan Carlos decidió iniciar ese proceso de transición", ha indicado. Así, ha defendido que "si no hubiera tomado la decisión de despojarse de esos poderes y de entregárselos al pueblo español, no estaríamos celebrando 50 años de libertad".

De esta manera, Almeida difumina todo el sacrificio de la lucha social contra el franquismo de las personas que arriesgaron su trabajo o su vida por el verdadero cambio y la libertad en España.

El presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, cuenta a laSexta que "esa es la gente que realmente se sacrificó por la democracia en España" e insiste en que lo que hizo Juan Carlos de Borbón fue "simplemente poner una tabla de surf encima de esa ola".