Después de escuchar a Pello Otxandiano, candidato de EH Bildu para estas elecciones vascas, evitar decir que ETA fue una banda terrorista, Antonio Maestre sostiene en Al Rojo Vivo que "las víctimas deben siempre protegidas y respetadas" y que "llamar a todo por su nombre es bastante sencillo" porque "eso no te limita a la hora de denunciar otras cosas".

De este modo, asegura el periodista que "ETA fue una banda terrorista sanguinaria y criminal que no tuvo ningún tipo de sentido político en democracia". Y decir eso "de forma torunda", añade Maestre, "no me limita a la hora de decir luego que el Estado asesinó o que las víctimas del franquismo merecen todo el reconocimiento y que no lo tienen".

Por tanto, "cuando tú piensas desde una memoria integral que de verdad proteja a todos las víctimas no te limita en absoluta a reconocer lo evidente en ningún caso", concluye el periodista. En el video podemos ver al completo su opinión y reflexión.