El juez Manuel García-Castellón se reafirma en que Puigdemont debe ser imputado por terrorismo, a lo que la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera ha respondido que el magistrado " tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles".

Ante estos hechos, el periodista Antonio Maestre asegura lo siguiente en Al Rojo Vivo: "Estoy plenamente convencido que si el juez se llamase Baltasar Garzón ya tendría abierto un proceso por prevaricación. Estoy complemente convencido".

Asegura no obstante, que él no puede decir si el juez ha prevaricado o no "yo no puedo decir eso", pero sí es cierto "que existen en sus comportamientos indicios de que actúa con una herencia política muy determinada", añade Maestre. En el video podemos ver además la información que da el periodista Alfonso Pérez Medicina sobre el 'caso de Puigdemont'.