Antonio Maestre, sobre el decreto social: "El PP ha votado 'sí' por su propio interés personal, como ha dicho Feijóo; le dan igual los pensionistas"

El periodista asegura que el voto del PP es ahora "irrelevante", porque cuando tenía capacidad para que las medidas del llamado decreto ómnibus, salieran adelante, votó que "no". En el vídeo, su análisis al completo.

El periodista Antonio Maestre analiza el "volantazo" que ha dado el PP en la votación del decreto ómnibus. "El voto del PP ahora es irrelevante, porque cuando tenía capacidad para que las medidas saliesen adelante, votó que 'no'. Es decir, cuando se podían revalorizar las pensiones, garantizar las ayudas al transporte o a la DANA dijo que 'no'. Y por eso se tumbó el decreto", afirma.

Y ahora -añade el periodista- "cuando el Gobierno ha conseguido los votos de Junts para sacar adelante las medidas sociales, incluidas en este decreto, ahora el PP vota que sí, cuando ya no hace falta". "¿Por qué vota ahora a favor?", pregunta Maestre. "Por su propio interés personal y político, para que no le afecte políticamente. Lo dijo el propio Alberto Núñez Feijóo: 'El PSOE querría que votásemos que no'", responde Maestre.

Es decir, no votó por las medidas: "Le dan igual los pensionistas, los que usan el transporte o los afectados por la DANA; solo le importa su futuro político", insiste el periodista. Y, por último, Maestre lanza una curiosa sugerencia: "Ya que desde el PP hicieron el ridículo abriendo un 'Change.com' (para que el Gobierno subiera las pensiones por separado, sin estar en el decreto ómnibus), yo voy a sugerir otro: ya que Feijóo no pudo ser presidente, voy a abrir un Change.org para que Feijóo sea presidente honorífico de España, a ver si así deja de hacer el ridículo".