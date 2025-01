Le quiero ahorrar un ridículo a la derecha de este país. He decidido hacer un change.org ahora que el PP ha vuelto a poner de moda algo que ya se quedó antiguo en el 15M, para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente honorífico de este país y nos ahorre los bochornos como los de esta semana. Ya sé que no es presidente porque no quiere, pero hasta que quiera le podemos hacer este favor y así procurarle una salida honrosa a ese vicio por provocarnos vergüenza ajena. Lo hago por el líder del PP y un poco por egoísmo porque ya me cuesta atender a la actualidad viendo el proceder del inmenso estadista gallego. Lo paso mal, de verdad. Es como ver todo el tiempo un accidente en directo.

La genialidad de Feijóo se resume de la siguiente manera: el PP decidió votar en contra de un real decreto sobre medidas sociales que incluía la revalorización de las pensiones, la gratuidad de los transportes y las ayudas a los afectados de la DANA y del volcán de la Palma porque incluía la cesión de un inmueble al PNV y existían medidas de protección a los vulnerables sobre desahucios y tras el acuerdo del Gobierno con Junts ha decidido votar a favor del Real decreto con las mismas medidas que antes decían que les impedían votar a favor.

El desastre de esta estrategia autolesiva quedó constatado cuando, después de votar en contra de un decreto de medidas sociales que incluía la revalorización de las pensiones, al día siguiente entraron en pánico intentando contrarrestar el hecho manifiesto, innegable y con concreciones evidentes para los españoles de haber provocado junto con Junts y VOX de haber hecho caer unas medidas que les hacen menos difícil la vida. Al emprender esa huida atribulada hacia adelante, exigieron al Gobierno que vuelva a presentar las medidas que han tumbado por ser conscientes de que la gente les señalaba por dar prioridad a sus regates cortos de politiqueo que a las medidas que importan de verdad. Después intentaron culpar al Gobierno achacándole el haber incluido medidas en el Real Decreto que no aparecían. Pero nada superó su recogida de firmas. El súmmum del ridículo en política se produjo cuando abrieron un change.org para exigir al Gobierno que vuelva a presentar el decreto que el PP tumbó y que solo firmaron todos los militantes, cargos y diputados del partido después de recibir en el mail corporativo la exigencia del partido. Querían aparentar que hay mucha gente preocupada por firmar semejante despropósito. Es difícil calificar en términos políticos la semana del PP.

El caso es que ahora, tras el acuerdo del Gobierno con Junts, el PP votará a favor. Las explicaciones son aún mejores que su vodevil. Feijóo admite que le dan igual las medidas pero que ahora vota a favor para que el PSOE no pueda decir que vota en contra. Como si no lo hubiera hecho ya. Pero, además, evidencia con su argumentación que su único cálculo es de beneficio personal, no de qué es lo mejor para los españoles. Aunque hay que reconocer que esta vez no ha podido superar a Santiago Abascal diciendo que no votaría a favor de una medida del Gobierno ni aunque propusiera poner banderas de España en todas las rotondas. Hay que ser limitado para que la medida más importante cercana a tus intereses que se te ocurre como el máximo exponente de lo que quisieras que se haría para expresar cómo es tu odio al Gobierno es poner banderas en rotondas. Pero no podemos esperar nada más de la reacción española, que siendo igual de miserable e indecente que la del resto del mundo se diferencia en ser la más tonta, inepta e inane intelectual.

Seamos diferentes a ellos. La izquierda tiene que ser empática y no buscar la destrucción personal. Feijóo no ha podido superar no ser presidente cuando ya se veía en Moncloa y ese trauma le está llevando a arrastrarse de maneras que cualquier persona bien nacida no puede tolerar. Hemos de actuar y hacer que sea investido de manera honorífica mediante una recogida de firmas que pueda corregir el error popular de haber hecho presidente a Pedro Sánchez. Es una labor social. Evitar que alguien sufra emocionalmente y lograr que deje de avergonzarse y avergonzarnos al resto es algo que cualquiera persona que busca el bien general debería buscar. Aunque hay otra manera de verlo, puede que la labor social de entretenimiento de Feijóo y su ineptitud deba ser respetado porque así consigue sacarnos una sonrisa en tiempos de zozobra e incertidumbre.