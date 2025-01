El intento de Feijóo de justificar el volantazo del PP sobre el decreto social: "Votaremos en conciencia"

"Votaremos en conciencia en favor de los pensionistas, de Valencia y de los usuarios del transporte público". Así ha intentado justificar Alberto Núñez Feijóo la decisión del PP de votar a favor del decreto social del Gobierno, una versión recortada del que decayó hace una semana en el Congreso de los Diputados, precisamente por el 'no' de Junts y de los propios 'populares'.

Explicar ese cambio de posición ha sido un trago para el líder del PP, que ahora ha reconocido que votarán a favor para evitar titulares: "Al PSOE le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones, y como eso es mentira, no lo vamos a hacer", ha esgrimido Feijóo, que ha asumido el volantazo en primera persona: "Yo no creo en la política tóxica que hace sufrir a los ciudadanos para intentar desgastar a la oposición y mantenerse en el Gobierno", ha sostenido.

La semana pasada, sin embargo, votaron en contra del decreto que contemplaba la subida de las pensiones y hace un año también se opusieron a una revalorización.

Feijóo, además, ha dado otros argumentos para justificar este viraje: "Nuestro voto no alterará el resultado para ninguna de las decisiones con las que no estamos de acuerdo", ha argumentado. "El señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer y en consecuencia también votaremos para no hacerle el juego a su demagogia", ha defendido asimismo.

Se trata, en todo caso, de un giro difícil de explicar porque el primer decreto 'ómnibus' recogía medidas que el líder del PP rechazaba y que ahora se incluyen también en su versión reducida. Feijóo, además, ha eludido en sus explicaciones que la situación se hubiera evitado de haber votado 'sí' al primer decreto y se ha defendido de las críticas de Vox aseverando que el partido de ultraderecha no le va a dar "lecciones ni de coherencia ni de compromiso" con su país.

Para el Ejecutivo, la explicación es sencilla: "Feijóo ha vuelto a hacer el ridículo y ha vuelto a demostrar que es como el Coyote del Correcaminos, pone trampas y cae en ellas él solo", ha aseverado el ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López. Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ve a un PP "desnortado" y reclama a los 'populares' que expliquen el porqué de este cambio de opinión.

Desde el PP, no obstante, les devuelven el adjetivo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que está de acuerdo con votar a favor de este nuevo decreto y asegura que el PSOE y el Gobierno "está francamente descolocado". Los 'populares' mantienen que quien ha rectificado es el Gobierno. Así lo ha defendido su secretaria general, Cuca Gamarra, que ha defendido que "es un decreto distinto" y ha ironizado con que "ha pasado del ómnibus al minibús y "de 80 puntos a 29".

Los 'populares' argumentan que votan "en conciencia" por los pensionistas, por el transporte público y los afectados de la DANA, aunque al president de la Generalitat, Carlos Mazón, este decreto no le agrada. "A un afectado de la DANA no se le puede decir 'te voy a dar ayudas siempre y cuando me dejes que le dé un palacete a no sé qué partido nacionalista'", ha criticado. "Esto es lo que no nos hace sentir cómodos", ha insistido. Ese palacete del PNV, en todo caso, está incluido en el decreto que el PP apoyará.

Del 'no' al 'sí' en tiempo récord

Lo cierto es que el primer decreto 'ómnibus' contaba con 80 medidas, aunque Feijóo decía oponerse a "centenares de cosas" que contenía y que no iban a tener el 'sí' del PP. Hablaba de centenares pero solo fue capaz de enumerar tres: "El regalo en París a un partido político" -en alusión al citado palacete-; lo que calificó como "los derechos que se le dan a los okupas" y "que se incremente el IVA de los alimentos y la luz".

Ahora, los 'populares' argumentan que el Gobierno ha rectificado, aunque ninguna de esas tres supuestas líneas rojas ha salido del decreto... aunque ahora votarán a favor.

Es el caso de la entrega al PNV del palacete de París que desde Génova criticaban con palabras muy gruesas: "Me daría vergüenza. Es miserable y es asqueroso", llegó a aseverar el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. El portavoz nacional, Borja Sémper, habló de "escándalo ético y moral". Hoy, sin embargo, dicen que nada pueden hacer porque el inmueble ya está en manos de los nacionalistas vascos. "Ya era inevitable", se ha justificado Gamarra.

Nada dice tampoco el nuevo decreto respecto a la subida del IVA que el PP insistía en afirmar -falsamente- que estaba en el anterior y el PP también dará su 'sí' a las medidas antidesahucios que, argumentaba, daba vía libre a los okupas. "Un okupa no es un vulnerable. Un okupa está delinquiendo", ha matizado no obstante Feijóo este jueves.

Del nuevo decreto sí quedan fuera las entregas a cuenta, el dinero que se adelanta a las comunidades autónomas y que reclaman los presidentes del PP, como Fernando López Miras, que incidía el miércoles en que "La Región de Murcia necesita los 655 millones de euros que son de los murcianos". Tendrán que esperar a recibir los 8.000 millones de euros que les corresponden de los 10.000 millones del total.