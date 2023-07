Alberto Núñez Feijóo afronta la recta final de la campaña electoral del 23J intentando distanciarse de Vox. El líder del PP ha indicado en una entrevista en 'El Español' que el partido liderado por Santiago Abascal "no es un buen socio", a pesar de que ha pactado con él en varios territorios tras los resultados del 28M.

"Me recuerda a Sánchez con Podemos", ha confesado Angélica Rubio. La periodista ha indicado que es normal que "todos quieran gobernar en solitario". Sin embargo, no comprende las declaraciones de Feijóo tras haber pactado con Vox en lugares como Valencia o Extremadura. "¿Hay una república independiente de Fejóo?", ha preguntado, asegurando que no puede decir que no quiere pactar con ellos cuando ya lo ha hecho.

"No tomemos el pelo a los electores, no hace falta", ha pedido Angélica Rubio, indicándole a Feijóo que no es necesario que tome esta postura cuando las encuestas dicen que va a ganar.