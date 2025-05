Ángeles Caballero, tras las risas de Margarita Robles ante los mensajes entre Sánchez y Ábalos: "Como si no supiera ella que le han llamado cosas peores"

Tras revelar El Mundomensajes privado entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos de 2020 y 2021 -son conversaciones coloquiales del partido que nada tienen que ver con la causa judicial del caso Koldo o Ábalos- Moncloa ha restado importancia con "humor" a esos mensajes, aunque ha avisado de posibles "acciones legales" por su filtración.

En concreto, Margarita Roblesha reaccionado con bastantes risas a la conversación en la que el presidente del Gobierno y el exministro comentaban con tono jocoso una entrevista suya en la Sexta del año 2021: "Jajaja Es una pájara", decía Sánchez.

La ministra de Defensa restaba importancia a esta conversación privada en la que-dice- no conoce el contexto. Robles ha confesado que no se siente dolida y que es una "conversación privada" de hace "muchos años" y "sin mayor relevancia y sin mayor trascendencia". En el vídeo podemos ver esta respuesta que ha dado a los medios.

"Hacía mucho tiempo que no veía sonreír tanto a Margarita Robles", respondía tras ver este vídeo la periodista Ángeles Caballero, de El País. "Ocupando la cartera (Defensa) que ocupa imagino que tiene encima de la mesa asuntos muchos más urgentes y con mucha más relevancia que atender", añade Caballero.

Es decir, según refiere Caballero, "está dando a entender que con toda la plancha que yo tengo y me venís a preguntar qué me parece que me llamen pájara, como si no supiera ella que le han llamado, en público y en privado, cosas muchísimo peores". "Yo creo que se equivocan quien pueda percibir alguna debilidad en Margarita Robles", apunta por su parte Antonio García Ferreras.