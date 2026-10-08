Ángeles Caballero reprocha a Almeida que no diga el nombre de Olga Matute: "Si va a recordarla, lo mínimo es que le ponga nombre y apellido"

La periodista reflexiona sobre la muerte de Maricarmen y cuestiona la idea de que morir iguala a todos: recuerda que ella falleció en un hospital pese a que su deseo era regresar a casa y morir allí, como muchas otras personas.

Ángeles Caballero ha reflexionado sobre la muerte de Maricarmen, que falleció precisamente el día en que estaba previsto que pudiera regresar a su casa. "Hay cosas que tiene el calendario y el propio ciclo vital de cada uno de nosotros que parecen prácticamente diseñadas como si fueran una especie de ficción o de simulación. Y, sin embargo, nada más real que esto".

Caballero ha defendido que la muerte no iguala las circunstancias en las que cada persona afronta sus últimos momentos. "Hoy es un día también para recordar que hay que desterrar expresiones como que la muerte nos iguala. Vamos a morir todos, pero no todo el mundo muere como quiere. Hay algunos que mueren como pueden o como les dejan".

En este sentido, ha recordado que Maricarmen murió en un hospital, pese a que su deseo era hacerlo en casa. "Ella quería morir en casa, como querían muchos de los que se nos han ido y como queremos muchos de nosotros, probablemente. Creo que es importante que lo destaquemos hoy".

La periodista también ha reivindicado la necesidad de empatizar con el sufrimiento de los demás sin establecer diferencias entre unas víctimas y otras. "Nos puede doler lo propio y lo ajeno sin hacer ningún tipo de distinción. Hay gente a la que los que sufren nos duelen en cierta medida: nos duelen las víctimas de los desahucios, de la violencia machista, de accidentes terribles, de las danas, del COVID... Todo lo que pueda suceder, cerca o lejos, nos puede doler y nos puede interpelar".

Caballero ha aprovechado además para dirigirse al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien ha reclamado que ponga nombre y apellidos a las víctimas a las que recuerda. "Un mensaje para el señor Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad en la que nací y en la que vivo desde hace 22 años: se llamaba Olga Matute la persona que se suicidó el 7 de septiembre en L'Hospitalet de Llobregat, madre de dos hijos. Si va a recordar a una de las víctimas, lo mínimo es que le ponga el nombre y apellido que merece".

"Al igual que merece Maricarmen Abascal y todas y cada una de las personas que sufren y que tenemos nombres y apellidos. Las que sufren y las que no, incluso las que se jactan y las que se mofan, tienen nombre y apellido y hay que nombrarlas", ha añadido.

Por último, ha reclamado que también se dé visibilidad a quienes, a su juicio, contribuyen a deteriorar el debate público: "Hay que ponerles también la cara en las televisiones y en los medios a todos aquellos que se están encargando de hacer la conversación y la convivencia irrespirable".

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