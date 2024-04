La periodista Ángeles Caballero bromea con abrir una botella de champán el día en que Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, esté "mínimamente de acuerdo" con algo de lo que diga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Es interesante -añade la periodista- que todos hagamos una reflexión con el espejo sobre todo lo que ha pasado con la carta de Pedro Sánchez. "Si decimos, por lo menos en mi caso, que Pedro Sánchez tiene derecho a romperse por el motivo que sea -sea creíble para algunos o no-, no sé qué hubiéramos dicho si ella es la que se hubiese rota... Nuestra obligación -o al menos la mía- sería la de reconocer que es una mujer vulnerable o humana, porque no nos pueden gustar las vulnerabilidades de un lado y no las del otro", afirma Caballero.

Y por otro lado, señala la periodista, que "lo de hablar de la 'carta blanca' para triturar jueces y medios... La institución que preside Ayuso sabe muy bien lo que es el poder de la publicidad institucional y cómo a través de ella ejerce influencia en según qué contenidos de según qué medios. Que no me tome por tonta", critica contundente Caballero.