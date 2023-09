La periodista Ángeles Caballero comenta el Al Rojo Vivo la última noticia sobre la selección española femenina de fútbol que acabamos de conocer, hoy viernes 15 de septiembre: tal como ha podido confirmar laSexta y como ha contado la periodista Andrea Segura en directo en este programa, las campeonas del mundo han decidido no volver a la selección española.

"Una de las pinceladas de este relato tiene que ver con tiempos verbales: tiene que ver con lo que sucedió hace un mes (el beso no consentido de Rubiales a Jennifer Hermoso), sobre cómo algunas echaron la vista atrás y se dieron cuenta de que eran comportamientos que habían acumulado y que había creado ya demasiado precedentes y ver las presiones que recibió Jennifer Hermoso. Ante esto, lo único que pueden hacer es que si no se muestran todas a una y no muestran unanimidad les puede pasar a ellas"

Y esa unanimidad -añade Caballero- demuestran que son una piña y que esa piña es inamovible. Que lo que han pedido es una regeneración que no basta sólo con expulsar a Rubiales de la RFEF".