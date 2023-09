La última declaración pública de Luis Rubiales tuvo lugar el pasado domingo, cuando anunció su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. "A las 21:30 horas he transmitido al presidente en funciones, don Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido", recogía en su comunicado.