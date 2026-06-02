En Al Rojo Vivo
Ángeles Caballero analiza la respuesta de Pérez Llorca a la agresión de policía a una profesora de Valencia: "Me genera indignación"
La periodista Ángeles Caballero reacciona en este vídeo a la respuesta que ha dado el president de la Generalitat a la agresión que ha propiciado un policía a una manifestante por la Educación en Valencia.
La imagen ha dado la vuelta a España: un policía empujó a una profesora jubilada que se manifestaba en la huelga de profesores de Valencia, provocándole diferentes contusiones. Esta agresión ha provocado miles de críticas en toda la población, no así para el president de la Generalitat Valenciana, Juanfra Pérez Llorca.
Pérez Llorca ha asegurado que los profesores que se manifestaban buscan "confrontar": "Yo condeno cualquier hecho que sea violento, venga de donde venga, y critico y cuestiono a aquellos que están más centrados en crispar, en tensionar, que verdaderamente en arreglar", afirmaba este mismo lunes el dirigente valenciano."Si de verdad se quiere pactar, no tiene que haber ningún tipo de coacción", añadía.
La agresión vista por todos, "tiene pocos peros", tal como analiza la periodista Ángeles Caballero, de El País: "Es una desproporción. Y me da igual si es una mujer de 68 años jubilada o no, esa esa respuesta es absolutamente intolerable e incomprensible", añade contundente.
Como también lo es "la respuesta absolutamente tibia por parte del presidente de la Generalitat", afirma Caballero. Esta respuesta, confiesa, "a mí se me queda tan corta y tan pobre... Aparte me genera indignación".
Por último, también hace un llamamiento a Interior, ya que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de España dependen de este ministerio: "Creo que ya vamos tarde a hacer una profunda investigación de quienes forman parte de este cuerpo, porque actitudes como esta tienen que tener una respuesta absolutamente inmediata. Y no puede ser que estemos esperando a que este señor [el policía que agredió a a la profesora] esté todavía sin saber si le va a pasar algo o no", concluye Caballero.
