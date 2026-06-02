Martínez-Vares reacciona al mensaje de Junts al PP: "Si Feijóo quiere aspirar a ser presidente del Gobierno, no valen los atajos ni las líneas rojas"

Junts ha retado a Feijóo a una "reunión seria" en Waterloo con Puigdemont si quieren hablar de una moción de censura. El consultor político Santiago Martínez-Vares reacciona a esto de forma clara y contundente en este vídeo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presiona a PNV y Junts para apoyar una moción de censura a Sánchez e ir a elecciones, sin embargo, la respuesta de los de Puigdemont ha sido clara: "Si tiene una propuesta, la escucharemos", ha señalado el secretario general de Junts, Jordi Turull. Pero será con sus condiciones, en una reunión en Waterloo con el líder de su partido, Carles Puigdemont.

Feijóo planteó el lunes que PNV y Junts apoyen una moción de censura instrumental a cambio de una convocatoria electoral y reiteró que eso no significaba que Vox -línea roja de estos partidos- tenga que estar en el Gobierno.

Para el consultor político, Santiago Martínez-Vares, el PP no debe cruzar líneas rojas: "Si Feijóo quiere aspirar a ser presidente del Gobierno, no valen los atajos ni las líneas rojas. Ir a Waterloo es una línea roja que el PP no debe pasar".

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