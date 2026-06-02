Ferreras, sobre Pérez Llorca tras la agresión de un polícia a una manifestante de Valencia: "Impresentable, ha intentado estigmatizar como violentos a los profesores"

El periodista y director de Al Rojo Vivo ha cargado contra el presidente de la Generalitat Valenciana por sus declaraciones tras la agresión de un antidisturbios a una profesora. "Ponerse del lado de los que juegan sucio y decir que los profesores son terriblemente violentos", ha criticado.

Tras la brutal agresión de un antidisturbios a una profesora durante una protesta educativa en Valencia, muchos esperaban una condena sin matices por parte de las autoridades. Sin embargo, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, puso el foco en quienes, a su juicio, buscan "confrontar", una reflexión que ha generado una fuerte polémica.

"Yo condeno cualquier hecho que sea violento, venga de donde venga, y critico y cuestiono a aquellos que están más centrados en crispar, en tensionar, que verdaderamente en arreglar", ha afirmado este lunes. El dirigente valenciano añadió además que "si de verdad se quiere pactar, no tiene que haber ningún tipo de coacción".

Las palabras de Pérez Llorca provocaron la inmediata reacción de Antonio García Ferreras. El director y presentador de Al Rojo Vivo ha cargado duramente contra el president por sus declaraciones después de que se difundieran las imágenes de una profesora jubilada de 68 años herida tras la actuación policial.

"Un Pérez Llorca impresentable que ayer intentó estigmatizar como violentos a los profesores y profesoras después de haber visto esta imagen", ha afirmado Ferreras. "Una profesora jubilada de 68 años a la que un antidisturbios empuja de esa manera y le abre la cara. ¿Y cuál es la respuesta del presidente valenciano? Estigmatizar a los profesores".

"No apoyar a esta profesora, no decir que es impresentable esa actuación. Ponerse del lado de los que juegan sucio y decir que los profesores son terriblemente violentos", ha concluido el periodista.

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