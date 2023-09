Luis de la Fuente, entrenador de la selección masculina de fútbol ha pedido perdón y disculpas por aplaudir el otro día a Rubiales, ante una rueda de prensa celebrada en la RFEF. De la Fuente ha sido contundente en sus disculpas asegurando que las críticas que recibió fueron "más que merecidas". Además se ha mostrado en favor de la igualdad: "No seamos cínicos, todos tenemos que mejorar".

En cuanto a los tiempo en los que decidió pedir perdón que fue el sábado a través de un comunicado, ha explicado que no lo hizo antes porque no tiene "capacidad literaria" para hacer un comunicado rápido. "Estoy capacitado para entrenar un equipo con total solvencia, pero necesito un tiempo para ver en perspectiva y pensar, reunirme con mis compañeros y darle forma", ha explicado.

Ante este perdón y explicación, la periodista Ángeles Caballero se ha mostrado cercana asegurando que no todos venimos reeducados de casa y que al igual que no hayvíctimas perfectas y cada una necesita sus tiempos, también en este caso debemos respetar los tiempos para que cada uno pida perdón: "Yo he podido llegar a aplaudir o jalear cosas que no he sido consciente hasta que no ha pasado el tiempo. Entonces, no se le puede poner un calendario a cómo reacciona uno. Me parece muy injusto".

"Y me parece injusto cuando hablamos de Jennifer Hermoso y me parece injusto cuando hablamos de Luis de la Fuente", añade Caballero. En el video podemos ver su reflexión al completo.