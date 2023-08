La periodista de El País Ángeles Caballerocritica a todos aquellos que suelen cuestionar a las víctimas por no comportarse como ellos creen que deberían hacerlo: "No hay una cosa más perversa que la búsqueda de la victima perfecta, según los cánones de cada uno de los machista, normalmente, que son quienes dictaminan cómo debe ser ese retrato, cómo debe comportarse, actuar y hasta vestir, porque si no pudiera parecer que en el fondo no está sufriendo tanto".

De este modo, insiste en la tertulia de Al Rojo Vivo, que "esa revictimización es especialmente perversa. Una victima tiene que tener los tiempos que necesite para digerirse, asimilar y poner nombre a lo que le ha sucedido. A veces se tardan años en que un victima alcen las voz".

Todo esto viene a colación de que Rubiales y su entorno estén intentando poner en cuestionamiento el comportamiento de la víctima, Jennifer Hermoso, con respecto a lo sucedido el pasado domingo 23 de agosto en la celebración del mundial femenino de fútbol, en el que el expresidente de la RFEF le dio un beso.