David Sánchez no usa su última palabra y Gallardo critica un juicio ideológico: "Nos han condenado socialmente"

¿Qué ha dicho? "Ese juicio mediático que algunos hemos sufrido durante algo más de dos años y del que se pueden sentir orgullosos, porque ya han ganado el juicio social", ha lamentado Gallardo en su derecho a la última palabra.

El juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha finalizado y está visto para sentencia. Las defensas han solicitado la absolución de los once acusados. El expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha criticado que las acusaciones populares, como el PP, Vox y HazteOir, buscan un "juicio mediático paralelo", y asegura que ya han ganado el juicio social. Gallardo, quien enfrenta cargos de prevaricación y tráfico de influencias, lamenta la condena social que, según él, ya han sufrido. Ahora, el juez decidirá sobre la legalidad de las contrataciones de David Sánchez y su amigo Luis Carrero en 2017.

El juicio por la contratación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha quedado este martes visto para sentencia tras concluir la lectura de los informes definitivos de las defensas que piden de forma unánime la absolución para los once acusados.

En el derecho a la última palabra, que David Sánchez ha declinado ejercerla, el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo ha afirmado que "la única culpabilidad" de los 11 acusados es "no tener las mismas ideas (políticas) que las acusaciones populares", entre las que figuran las del PP, Vox y HazteOir.

A juicio de Gallardo, para quien se piden hasta seis años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, las acusaciones populares no tenían interés en lo que pasaba en el plenario, pues solo han buscado "el juicio mediático paralelo". "Han ganado el juicio socialmente", ha agregado.

La Fiscalía vuelve a pedir la absolución para David Sánchez y los otros diez acusados: cree que "no están acreditadas las acusaciones"

"Ese juicio mediático que algunos hemos sufrido durante algo más de dos años y del que se pueden sentir orgullosos, porque ya han ganado el juicio social", ha lamentado Gallardo, quien ha señalado que "independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente", ha apuntado.

Una vez visto para sentencia, el juez deberá dirimir ahora sobre la legalidad de la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017, primero como coordinador de las actividades de los conservatorios y posteriormente como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, así como sobre la contratación de un amigo de Sánchez, Luis Carrero, como jefe de servicio de la sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la institución.

La Fiscalía pide la absolución para David Sánchez y los otros diez acusados

En el caso que juzga al hermano de Pedro Sánchez, la Fiscalía ha vuelto a solicitar su absolución al entender que, de la instrucción practicada y de las pruebas objeto del juicio, "no están acreditadas las acusaciones". Así, la petición de absolución no solo recae sobre David Sánchez, sino sobre los once acusados en este juicio.

La Fiscalía ya solicitó el archivo del procedimiento y elevó su solicitud de absolución en su informe provisional ante la sala, por lo que este nuevo paso supone que se ratifican en su idea. Absolución que también ha puesto sobre la mesa el abogado de David Sánchez. Entiende que todos los indicios que se supone que había en contra del hermano de Pedro Sánchez han "quedado mutilados".

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