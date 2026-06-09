La pregunta de Rafa López tras el juicio de David Sánchez: "¿Todo lo tenemos que llevar por el código penal? Esto pone en juicio la parcialidad de la justicia"

El sociólogo Rafa López critica cómo comenzó el caso del hermano del presidente del Gobierno y critica que estas acciones, en vez de llevarse por la vía administrativa, se tengan que llevar al ámbito penal, porque ello, asegura, genera una total desconfianza en la justicia y en las administraciones.

El juicio de David Sánchez ha quedado visto para sentencia, donde báscamente se está juzgando un enchufe político. El hermano del presidente del Gobierno no ha usado su última palabra y Miguel Ángel Gallardo, exsecretario del PSOE de Extremadura, ha criticado un juicio ideológico: "Nos han condenado socialmente".

El sociólogo Rafa López recuerda y critica cómo comenzó todo este caso contra David Sánchez: "Ahora se está juzgando un enchufe político, pero todo comenzó con un aumento patrimonial que era un gravísimo error, que comienza también por la extrema derecha, con una denuncia a Manos limpias... Y aquí estamos dirimiendo, no simplemente si es un enchufe político, sino si todo tiene que acabar por la vía penal.

Esto es, "uno de los temas que estamos tratando es si tenemos que aplicar el Código Penal al contrario y al adversario", afirma López, reconociendo que, obviamente, no sé si habrá o no habrá enchufe político, y si puede juzgar por la vía contencioso administrativa.

"Pero mi pregunta es", sostiene López, "si todo lo tenemos que llevar, y es uno de los problemas que tenemos en este país y de la falta de credibilidad de la justicia, por el Código Penal. Si tenemos que aplicar el Código Penal absolutamente para todo, y eso es algo que me preocupa y, sobre todo, porque pone en juicio la parcialidad de la justicia y de la Fiscalía, etc.".

Por último, el sociólogo lanza una reflexión para terminar así con su argumentación: "Hay dos preguntas que en este momento se hace la sociedad española. La primera es ¿si no hubiera sido el hermano de Pedro Sánchez, hubiera conseguido la plaza? Y la otra España se está preguntando ¿si no hubiera sido el hermano de Pedro Sánchez, le hubieran previsto una condena de seis años de prisión? Eso es terrible para la credibilidad de una sociedad".

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