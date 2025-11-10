Marta García Aller explica por qué los de Abascal no quieren tampoco elecciones en Valencia: "Cuanto más tiempo esté Mazón en funciones, más sube Vox"

La periodista explica en este vídeo por qué, al igual que el PP, no quiere que haya elecciones en Valencia, Vox tampoco. En el vídeo podemos ver con detalle su análisis.

Son días clave en la Comunidad Valenciana donde PP y Vox buscan llegar a un acuerdo para elegir al sustituto de Carlos Mazón. La periodista de laSexta Ángela Vera confirmaba que dentro del PP valenciano se encuentran "optimistas", porque "lo que quieren evitar a toda costa son las elecciones".

No obstante, y según la opinión de la propia Vera y del periodista de La Razón, Pepe Luis Vázquez, presentes en la mesa de debate de este lunes de 'Al Rojo Vivo', a Vox tampoco les interesaría que hubiese elecciones en Valencia, pese a la subida que le dan las encuestas al partido de Abascal.

Para Marta García Aller, periodista de 'El Confidencial', hay otra razón por la que Vox puede no querer elecciones ahora mismo: "Cuanto más tiempo esté Mazón en funciones, más sube Vox en las encuestas". Lo que puede también, sostiene la periodista, que "Vox tenga pocos incentivos para facilitar al PP ese candidato de consenso, que ya veremos cómo tarda en llegar".

Porque "habría sido de esperar", continúa García Aller, que "el PP se hubiera puesto de acuerdo consigo mismo en cuál sería el candidato que sucedería Mazón y le está dejando en bandeja a Vox explotar esa división interna o ese titubeo [del PP]". En el vídeo podemos escuchar al completo su intervención.

