Murrániz analiza las elecciones en Adalucía: "Moreno se siente fuerte; entiende que ha salido relativamente reforzado de la gestión de los temporales y de Adamuz"

El periodista Ángel Murrániz hace un análisis completo sobre cómo se presentan los partidos de cara a las elecciones andaluzas que se celebrarán este próximo 17 de mayo. En el vídeo, todos los detalles.

La última cita electoral del año, salvo sorpresas de última hora, era Andalucía y ya tenemos fecha: Juanma Moreno ha puesto la cita de los comicios el 17 de mayo. El presidente andaluz espera revalidar su mayoría absoluta, pero la gestión de la crisis sanitaria sigue estando en el punto de mira.

El periodista de 'El País', Ángel Munárriz, analiza en Al Rojo Vivo esta próxima cita con las urnas: "Está claro que lo que pretende Juanma Moreno es convertirse en el gran ganador del año político por esa apuesta clara por presentarse como alguien que es el garante de la estabilidad, de la tranquilidad y la serenidad. Y con ese campo semántico pretende contrastar con Vox y a todo lo que implica Vox, pero también con María Jesús Montero, a la que presenta como una especie de prolongación de un Sánchez que estaría. digamos, en el campo del ruido y la polarización".

"Él habla de la vía andaluza y pide continuidad para un proyecto de estabilidad justo en un contexto de mucho, de mucha incertidumbre a nivel internacional con la guerra de Iran, pero también a nivel nacional, con tres comunidades autónomas en las que el PP no ha conseguido mayoría absoluta y están todavía los presidentes del PP en capilla a la espera de la luz verde de Santiago Abascal", añade el analista.

Es cierto, además que, Juanma Moreno cree que este es el mejor momento para convocar las elecciones y no esperar a más tarde: "Él se siente fuerte, si no las elecciones las hubiera alejado a ese mes de más a la espera de que ocurra algo que pueda beneficiarle".

De este modo, añade el periodista que Moreno entiende que lo que le beneficia es ahora por la "situación de convulsión interna que tiene Vox" y que ha salido "relativamente reforzado" de la crisis de los temporales o de Adamuz: "Entiendo que en su entorno consideran que ha reforzado su popularidad".

¿Habrá unidad a la izquierda del PSOE?

Por otro lado, en cuanto a la unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE para estos cominicios, la pregunta es clara: ¿Hay posibilidad de que los partidos de izquierdas se unan en una misma candidatura, o al menos que Podemos se ponga de acuerdo con Por Andalucía (plataforma donde está incluida Izquierda Unida).

"Lo de Adelante Andalucía [partido impulsado por Teresa Rodríguez] es obvio que no", apunta Munárriz, ya que ellos confían en ser los que capitalicen el llamado 'voto terruño'. Están siendo premiados en las urnas las fuerzas que se presentan como más desconectadas de liderazgos en Madrid como ocurrió con Unidas por Extremadura o Chunta Aragonesista.

"En Adelante Andalucía confían en ser los que capitalicen ese voto, que evidentemente también reclama para sí Por Andalucía", afirma el experto, recordando la importancia que tiene Izquierda Unida en la región donde tienen hasta 62 alcaldes. Por ello, señala el periodista que "aquí no vamos a ver un hundimiento de Izquierda Unida como el que hemos visto en Castilla y León. Ni por asomo".

Por otro lado, en cuanto a Podemos, el periodista lo define como "un actor más que secundario, terciario" en el panorama político andaluz: "Ellos deben decidir si entran o no, a efectos de su representación en Andalucía, no entrar a formar parte, aunque sea con puestos en las listas que no sean de su plena satisfacción, creo que sería suicida políticamente por su parte", afirma contundente.

Por último, en cuanto al PSOE de María Jesús Montero, Munárriz cree de forma clara que los socialistas "no tienen opciones de victoria ni opciones de conseguir una mayoría".

En el vídeo podemos ver al completo su análisis sobre estas elecciones andaluzas que se acercan.

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