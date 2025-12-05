Ángel Munárriz, sobre Mazón: "En su caso no podemos criticar lo que hizo porque no hizo nada"

El periodista ha indicado que la principal defensa de Carlos Mazón en el terreno judicial es su "absoluta incompetencia". "Para enfrentarse a posibles responsabilidades va a tener que decir que no sabía nada", ha destacado.

Ángel Munárriz ha indicado que cree que en la gestión de la DANA hay una escala. Por un lado, se encuentra la gestión "ineficiente, con poca autoridad, indecisa y dubitativa", en un momento en el que se exigía rapidez.

Sin embargo, ha destacado que Carlos Mazón juega en una liga diferente a la del resto de responsables, y es que él no estuvo presente en los momentos más importantes de la tragedia.

Por tanto, aunque para él todos están "suspensos" en este asunto, algunos al menos estuvieron presentes y se pueden criticar sus actos. "En el caso de Mazón, ni siquiera eso porque no hizo nada", ha zanjado.

