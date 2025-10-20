Carmen Morodo, tras la rectificación sobre las cuotas de autónomos: "El Gobierno debería replantearse su política fiscal, porque está asfixiando a la clase media"

La periodista, en Al Rojo Vivo, se ha mostrado incrédula ante el discurso de Saiz y ha señalado: "Si se rectifica, es por la presión social". Además, ha advertido de que se trata de un asunto muy sensible, capaz de afectar a la viabilidad de los negocios y al emprendimiento.

Tras la polémica por la propuesta de incrementar las cuotas de los autónomos, que habría elevado la mínima hasta 217,37 euros mensuales y la máxima hasta 796,24 euros, el gobierno ha decidido rectificar. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, planteó a los agentes sociales congelar la cuota el próximo año para todos los trabajadores por cuenta propia que ingresen 1.667 euros al mes o menos.

La periodista Carmen Morodo, en Al Rojo Vivo, se ha mostrado incrédula ante el discurso de Saiz y ha afirmado: "Si se rectifica, es por la presión social".

Morodo también ha cuestionado la supuesta consulta con los autónomos: "Cuando la ministra dice que esto se ha consultado y que formó parte del diálogo social, escuchando a la otra parte no parece que haya sido así". Ha subrayado, además, que se trata de un asunto muy sensible, capaz de afectar a la viabilidad de los negocios y al emprendimiento.

Además, ha criticado la gestión interna del gobierno de coalición y la comunicación sobre la medida: "Sería bueno que lo hablasen dentro y que después no salga la parte socialista y la de Sumar a dar mensajes contradictorios, hasta que finalmente llegan a un aparente acuerdo, que luego vuelve a romperse".

Por último, Morodo ha lanzado un mensaje sobre la política fiscal: "Este gobierno debería pensarse mucho esta política porque está asfixiando a la clase media, se la está cargando por completo. Y un país sin clase media no puede funcionar".