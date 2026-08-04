El análisis de Miguel González sobre Ceuta: "Hubo avisos y alertas, pero es cierto que nadie avisó de que podían llegar 60.000 personas"

El periodista de El País, Miguel González, responsable de diplomacia y política de defensa, explica algunas de las claves más importantes para saber qué ocurrió en Ceuta. ¿Fallaron los servicios de inteligencia?

El PP acusa al Gobierno de lo ocurrido en Ceuta ya que, dicen, fallaron los servicios de inteligencia. Sin embargo, y según afirma el periodista Miguel González, responsable de diplomacia y política de defensa de El País, el tema no es blanco o negro.

Así, y según explica el periodista, es cierto que hubo avisos: "Claro que había información y claro que había avisos. Fundamentalmente, por un hecho evidente: en los diez días anteriores a lo que fue la entrada masiva del pasado jueves (30 de julio), habían entrado ya 1200 migrantes en Ceuta, teniendo en cuenta que en todo el año pasado entraron del orden de 3500, pues que en un periodo de ocho o diez días entre 1200 te está diciendo que hay una subida enorme de las entradas"

Y además, por otro lado, "se estaba vinculando también con esa sentencia del Tribunal Supremo que excluía la posibilidad de hacer una devolución inmediata, devolución en caliente de quienes entraran a través del mar. Es decir, ahí estaba ya la causa y estaba el fenómeno que iba creciendo", afirma.

Ahora bien, según González, "es verdad, y ahí tiene razón el Gobierno, en que nadie avisó de que podían llegar unas 60.000 personas, un movimiento de población de estas dimensiones que no se ha visto nunca, que no tiene precedente, y es verdad que de esto no se avisó".

A la pregunta de Inés García Caballo, presentadora de Al Rojo Vivo, de cómo es posible que esas 60.000 personas se pongan en movimiento, de quién ha podido organizar el movimiento de esa cantidad de personas, González lo tiene claro: "La desesperación".

Es decir, según explica, "lo que nos está diciendo ya lo vimos en el año 2021, pero ahora mucho más. Hay una juventud y una generación entera en Marruecos (pero no solo jóvenes, porque también venían familias enteras) que están desesperadas, que no tienen expectativas ningunas y que están dispuestas a jugarse la vida. Alrededor de 100 personas la han perdido simplemente siguiendo un bulo y una esperanza de una vida mejor".

Por ello, el periodista hace hincapié en la desinformación: "No es algo menor, hemos visto en esta crisis que la desinformación mata, es decir, que tiene efectos sobre la vida de la gente muy notables. Esto se movió a través de las redes sociales de Marruecos. ¿Quién lo movió? Es algo que no sabemos. ¿Qué beneficios sacó? Sabemos que a través de esas redes sociales no solo se le estaba diciendo a la gente que si iban a Ceuta los iban a recibir con los brazos abiertos, sino que además les estaban diciendo dónde podían comprar desde trajes de neopreno hasta salvavidas, etc.".

Y por último, ¿hubo realmente una mafia detrás de esto? "No lo sabemos a estas alturas y eso es lo que, con unas palabras más contundentes que el resto del Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, exigió ayer a Marruecos que nos dé una respuesta", afirma González. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su entrevista en Al Rojo Vivo.

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