Monrosi carga contra los dirigentes del PP por recibir a Vito Quiles en Ceuta: "Es una irresponsabilidad extrema"

El periodista critica en Al Rojo Vivo la respuesta de parte de la derecha a la crisis migratoria de Ceuta y cuestiona el respaldo del PP a figuras como Vito Quiles. Además, reclama prudencia y pide aclarar la posición sobre Marruecos y Trump.

En plena crisis migratoria en Ceuta, el periodista de 'elDiario.es' José Enrique Monrosi ha puesto el foco en una de las imágenes que más le han llamado la atención: el recibimiento de dirigentes del Partido Popular a Vito Quiles a su llegada a la ciudad autónoma. Para el periodista, este gesto supone "una irresponsabilidad extrema" y acusa a parte de la derecha española de entrar "en la dinámica de la ultraderecha y la propagación de bulos".

Monrosi también ha criticado las reacciones de algunos dirigentes del PP sobre la llamada "boya" instalada en la frontera y sobre la sentencia del Tribunal Supremo que establece que las personas que acceden al territorio español a nado, sin superar una barrera física, no pueden ser devueltas de forma inmediata.

El periodista ha pedido prudencia a la hora de señalar responsables concretos de lo ocurrido en Ceuta y Marruecos, pero considera que existen elementos geopolíticos que no deben ignorarse. En este sentido, ha apuntado al papel de Estados Unidos e Israel y ha defendido que la crisis trasciende la cuestión migratoria y se enmarca en una disputa de intereses internacionales.

"Lo que me sorprende es cómo la derecha europea y española, ante una situación en la que, según sus propias tesis, está en riesgo la soberanía de Ceuta y Melilla, se posiciona del lado de quienes llevan tiempo cuestionando que esos territorios sean españoles", ha señalado.

Monrosi ha reclamado al Partido Popular que aclare su postura sobre Marruecos, Ceuta y Melilla, y ha cuestionado la ausencia de críticas a Rabat por parte de sus dirigentes. También ha planteado qué política aplicaría un hipotético Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ante una situación similar: desde la relación con Marruecos hasta cuestiones como el Sáhara Occidental.

"El Partido Popular tiene que decir si está con Donald Trump o con la soberanía española de Ceuta y Melilla", ha concluido.

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