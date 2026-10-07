El análisis de Lamet tras poner Ayuso en duda el voto por correo: "Estas dudas populistas del PP solo van a beneficiar al verdadero populista: Vox"

El periodista Juanma Lamet analiza en Al Rojo Vivo las dudas que ha sembrado la presidenta madrileña con el voto por correo.

El PP sigue enredado por la seguridad del voto por correo tras ponerlo en duda Isabel Díaz Ayuso, tras decir a la gente que no fueran a votar por correo, sino presencial, avivando así la sombra del pucherazo, como hace Trump en EEUU.

¿Estas palabras de Ayuso le incomodarán al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que de momento no se ha atrevido a desmentirla? El periodista de El Mundo, Juanma Lamet, lo tiene claro: "A Feijóo, presidente de Correos desde 2000 a 2003, claro que le tiene que incomodar estas dudas populistas".

Porque además, "sorpresa, sorpresa, a quien van a beneficiar estas dudas populistas es al verdadero populista, que es Vox", añade Lamet.

"Este marco está poniendo la pelota donde quiere jugarla Santiago Abascal, y lo que dijo Isabel Díaz Ayuso es literalmente: 'Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por Correo'. Ya está, no tiene interpretación'", añade Lamet, destacando que lo debería hacer Feijóo es "desautorizar" a Isabel Díaz Ayuso.

"Ella tiene que rectificar, pero antes la tienen que rectificar, tiene que ser Feijó el que le diga que el PP es un partido de Estado que sí cree en la garantía institucional del voto por correo, que por cierto ha enfadado mucho estas declaraciones a la directiva y al personal de correos que están haciendo un trabajo ímprobo y que tiene garantías y es comprobable", concluye Lamet.

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