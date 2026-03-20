El análisis de Juanjo Fernández: "Los movimientos de EEUU apuntan a una intervención en el estrecho de Ormuz, aunque su alcance es incierto"

Juanjo Fernández, escritor y analista de defensa, analiza todo lo que está ocurriendo en el estrecho de Ormuz y, además, vaticina cuánto podría durar esta guerra en Irán. En el vídeo, todos los detalles de su intervención.

Juanjo Fernández, escritor y analista de defensa, confirma que, efectivamente, la gran batalla por el estrecho de Ormuz va a comenzar o ya ha comenzado: "Los movimientos que está haciendo Estados Unidos vaticinan una intervención, lo que tengo todavía alguna duda es el alcance que va a tener".

Recuerda el analista que hay dos temas: si lo que se quiere es sólo el control del tráfico marítimo y que se reabra el estrecho de Ormuz, o si se quiere intervenir militarmente para cambiar el régimen iraní. "Si hay que cambiar el régimen iraní, hacen falta botas sobre el terreno en el continente, no solo en las islas. Y, por contra, si solo se pretende garantizar el tráfico de petróleo, con ocupar islas y operaciones más limitadas, probablemente valdría", afirma el experto.

Por otro lado, y según la información de Axios, ya hay planes claros por parte de la Casa Blanca y del Pentágono para invadir esa isla estratégica de Kharg, una isla iraní, pero estratégica en el estrecho de Ormuz.

"Más importante que la isla de Kharg, me parecen las islas del Estrecho, que es la parte realmente difícil de transitar, donde el Estrecho hace honor a su nombre y donde los canales de navegación son de prácticamente tres kilómetros más o menos de anchura, es decir, tres kilómetros, un canal de entrada y otro de salida", reacciona y afirma Fernández, insistiendo en que "esas islas y esa costa son clave".

Es ahí, añade el analista, "donde EEUU e Israel tienen que garantizar que los iraníes no pueden situar baterías de misiles o lanzaderas de drones que supongan una amenaza a los petroleros que circulan en un sentido o en otro".

Por otro lado, Fernández asegura que ve "complicado" que Netanyahu haga una operación terrestre para acabar con el régimen iraní, tal como ha sugerido el primer ministro iraní: "No se puede hacer una revolución desde el aire", aseguraba este jueves en una comparecencia.

"Lo veo muy complicado por varios motivos. Primero, que participe Israel a gran escala, con tropas sobre el terreno, es complicado porque no es su doctrina de guerra. Israel no está preparado para proyectar fuerza más allá de sus fronteras. Tiene un ejército potentísimo, pero para actuar en su área, por lo que tendría que depender totalmente de Estados Unidos.

Y segundo, añade Fernández, porque Israel no está preparado para una guerra larga ya que se basa en un ejército de reservistas: "Mientras los reservistas están en las fuerzas armadas, no trabajan en la producción y economía del país, con lo cual la economía se resiente mucho. Y para EEUU una invasión a gran escala de Irán no es como Irak. Serían palabras mucho mayores, implicaría mucho mayor número de tropas, e implicaría un coste tremendo", explica.

Por último, Fernández vaticina que esta guerra va a durar, como mínimo, "entre uno y dos meses". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.

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