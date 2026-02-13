Ana Pastor habla con Marisol y Yoselyn tras ser víctimas del infierno del ICE: "No puedo dormir bien. Estoy con miedo y tengo sueños muy fuertes"

El contexto Marisol y Yoselyn han sido separados durante nueve días después de que la madre fuese detenida por los matones de Trump. Ahora, ambas celebran volver a estar juntas.

Después de nueve días de angustia, Marisol se ha reunido con su hija Yoselyn, de 11 años, tras ser separadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Durante este tiempo, Yoselyn estuvo bajo el cuidado de voluntarios. Marisol relata a Ana Pastor el horror vivido bajo la custodia de las autoridades, describiéndolo como una experiencia traumática que aún le genera miedo. Fue detenida en Minneapolis y llevada a Texas, donde compartió su sufrimiento con otras madres separadas de sus hijos. Ahora, aunque libre, Marisol lucha con pesadillas y agradece el apoyo recibido, especialmente de 'El Objetivo', durante este difícil episodio.

Después de nueve días de infierno por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Marisol ha podido reencontrarse con su hija, Yoselyn, una niña de 11 años que ha estado nueve días separada de su madre, escondida bajo cuidado de unos voluntarios. 'El Objetivo' ha sido testigo del infierno que ha sufrido la mujer a lo largo de estos nueve días, desde el momento de su detención hasta su vuelta a casa.

Después de fundirse con su hija en un emotivo abrazo, Marisol habla con Ana Pastor para intentar trasladar con palabras el horror que ha supuesto estar en manos de los matones de Donald Trump, una situación que le sigue generando "mucho miedo" al recordarla. "Todo pasó rápido. Es como una película que es muy traumante, la verdad. Y ese rato no sabes, no sabes qué hacer. Lo único que pensé es mi hija porque estaba aquí sola", lamenta.

Marisol recuerda el día que fue detenida en las calles de Minneapolis, cuando fue "encadenada" y fue llevada a Texas. "Nos encerraron con muchas personas y la verdad que me dolía el corazón de escuchar a muchas mamitas que estaban solas igual que yo y no tener a sus hijos. Llevaban dos meses, tres meses ahí esperando y una desesperación...", reconoce la mujer, que se preguntaba "qué iba a pasar" con su hija.

"Había una mamita que ya llevaba tres meses ahí. Su esposo, también detenido, tenían dos hijos aquí (en Minneapolis) y ella llorando, toda flaca... No paraba de llorar y yo también de llorar con ella", confiesa Marisol. Ahora, cuenta que le cuesta dormir por las noches por el "miedo" que siente". "Tengo sueños muy fuertes", afirma, reconociendo que no podrá "salir" de esta situación sola y que necesitará ayuda para olvidar este episodio.

Una vez quedó liberada, Marisol cuenta que lloró de la emoción. "No podía creer que estaba afuera", reconoce, dando las gracias al equipo de 'El Objetivo' por estar al lado de su hija "en el momento más difícil" de su vida. En el tramo final de la entrevista, Yoselyn se une a su madre y da las gracias por el apoyo recibido. Un final feliz a una historia de terror protagonizada por los matones de Trump.

