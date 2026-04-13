Álvarez Ossorio analiza las negociaciones entre EEUU e Irán: "Las dos anteriores acabaron con ataques contra el territorio iraní"

El catedrático de estudios árabes ha señalado que es normal que no haya habido un acuerdo en la primera toma de contacto "porque ambos parten de posiciones muy maximalistas".

Los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán abandonaron Islamabad (Pakistán) sin un acuerdo con las fricciones entre las partes por la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.

Pese a ello, Ignacio Álvarez Ossorio ha aseverado que "no se ha roto por completo la baraja": "Todavía quedan diez días de esta tregua y probablemente esto haya sido una primera toma de contacto y en los próximos días veremos una segunda ronda de negociaciones".

"Lo que está claro es que las posiciones están muy enfrentadas porque ambos parten de posiciones muy maximalistas. Y después hay una enorme desconfianza entre las partes y motivada precisamente porque las dos anteriores fases de negociaciones acabaron con ataques contra el territorio iraní. Por tanto, va a costar mucho reconstruir esa confianza y no se fía", ha explicado.

Porque, como ha recordado el catedrático, hay varios "agravios" que se tienen en cuenta: "No solo está el bombardeo de la escuela de Minab, también está en 1988 el ataque contra un avión civil iraní por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses que se saldó con 290 muertos civiles. Es decir, los agravios son múltiples y reconstruir la confianza no es tarea sencilla".

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