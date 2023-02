Cristina Almeida ha confesado en Al Rojo Vivo estar muy preocupada por la deriva que está tomando el conflicto en Ucrania tras las últimas declaraciones que han realizado tanto Putin como Joe Biden. "Estoy preocupada por la dinámica que se está creando de guerra de superpotencias. Ahora están esperando a ver qué hace China", ha indicado.

La abogada ha reconocido que teme que la implicación de Estados Unidos y del resto de países pueda tener mayores consecuencias. "Me está dando miedo cómo se están implicando. Nos podemos meter en un lío tremendo que nos ponga en riesgo a todos y a mí eso me preocupa y me da con toda la idea de apoyar al país ante una invasión", ha reconocido.

Cristina Almeida ha explicado que "se está quitando en el sentido colectivo de ayuda a Ucrania" y ahora estamos más pendientes de ver "si China va a intervenir".

Unas declaraciones que ha realizado justo cuando la ministra Robles ha confirmado que España enviará seis tanques Leopard a Ucrania.

Por otro lado, también ha querido responder a las declaraciones que ha realizado el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, en las que aseguraba que la guerra no acabará si se deja de enviar ayuda con armamento a Ucrania.

"Yo estoy en una contradicción. Creo que la guerra no se termina con armas, si no con diplomacia. En algunas también con la rendición, pero en esta no se va a dar y creo que tiene que haber un punto de dialogo para solucionar el conflicto", ha aclarado.

En el vídeo puedes escuchar su intervención completa. Un momento que ha finalizado con unas bonitas palabras dirigidas a Ana Pastor con guiño a Ferreras. "No lo digo por hacerte la pelota, si no por valorar a Ana", le ha indicado al presentador.