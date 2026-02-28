Un iraní en España, sobre los ataques: "Es la única solución que tenemos actualmente para salir de este régimen"

Ha asegurado en Al Rojo vivo que los ciudadanos iraníes "llevan 40 días esperando esta intervención militar por parte de EEUU": "Era una promesa de Trump y por eso la gente salió a las calles luchando por la libertad y por una vida digna".

Alireza Farrokhzadi, un hombre iraní que reside en España, se ha enterado de lo que estaba ocurriendo en su país natal por el mensaje de un amigo. "Me ha preguntado qué estaba pasando en Irán... Tengo casi toda mi familia allí y a mis amigos".

Así, asegura en Al Rojo Vivo que solo han podido hablar con una parte de su familia: "El régimen iraní es muy cobarde. Lo primero que hacen es cortar internet para que las noticias no salgan del país y la gente que estamos fuera estemos preocupados y con ansiedad".

"Sabemos que están bien porque la gente hizo caso a Trump y Netanyahu cuando avisaron a la población que no saliera de casa y tuviera cuidado", añade.

Para Farrokhzadi, los ciudadanos "llevan 40 días esperando esta intervención militar por parte de EEUU". "Era una promesa de Trump y por eso la gente salió a las calles luchando por la libertad y por una vida digna".

"La gente está contenta y bailando y cantando por las calles. Es la única solución que tenemos actualmente para salir de este régimen", añade.

De esta manera, Farrokhzadi dice que este ataque tiene como objetivo debilitar el régimen y ayudar a sus ciudadanos a que puedan salir a las calles con "más seguridad".

