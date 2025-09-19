Ahora

Alfonso Serrano recula y asegura que solo llamó "gentuza" a los "manifestantes violentos" en La Vuelta

¿Qué ha dicho? El número dos de Isabel Díaz Ayuso insiste en la supuesta presencia de personas vinculadas con la kale borroka, una información desmentida por el Ministerio del Interior: "Permítame que ponga en duda el testimonio del Gobierno".

Esta semana, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, aseguró a preguntas de Andrea Ropero para El Intermedio que las personas que se manifestaron por la paz en Palestina eran "auténtica gentuza rompiendo la convivencia en Madrid". El número dos de Isabel Díaz Ayuso ha hablado de nuevo con laSexta para aclarar que, en realidad, solo se refería a los "manifestantes violentos".

"Me alegra muchísimo que me haga esta pregunta desde laSexta, que me lleva dedicando especiales toda la semana, lo cual agradezco", ha asegurado un Serrano que ha aclarado que en el PP "respetan el derecho de manifestación". "Cualquier persona que se manifieste con métodos violentos y que utilicen técnicas de violencia callejera, esas personas son gentuza y no son gente deseable", ha añadido.

En su declaración a este medio, Serrano ha insistido en aludir a la información que afirmaba que, entre los manifestantes, había personas vinculadas con la kale borroka, una información desmentida por el Ministerio del Interior. "Permítame que ponga en duda el testimonio del Gobierno", afirma Serrano.

Recordemos que en sus palabras en El Intermedio ya habló de que "no había 100.000 personas por mucho que lo digan laSexta y El Intermedio". "Hablo de la imagen lamentable que vimos como ciudad y como país auspiciado por el presidente del Gobierno. Me preocupa la imagen que hemos dado por un Gobierno sectario", aseguró a Ropero.

